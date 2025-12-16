Rob Reiners Sohn wegen Doppelmord angeklagt

Nach der Tötung von Filmregisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele ist nun ihr Sohn Nick Reiner wegen Mordes angeklagt worden. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman erklärte, die Todesstrafe sei eine Option, falls der Verdächtige für schuldig befunden wird.
Hochman führte bei einer Pressekonferenz aus, der 32-Jährige werde wegen vorsätzlichen zweifachen Mordes angeklagt und dass die Anklage im Falle einer Verurteilung mit harten Strafen verbunden sei – bis hin zur Hinrichtung.
„Die Verfolgung dieser Fälle, in denen Familienmitglieder involviert sind, gehört aufgrund der intimen und oft brutalen Natur der Verbrechen zu den schwierigsten und herzzerreißendsten Fällen, mit denen sich unsere Behörde auseinandersetzen muss“, sagte Hochman.
Genauer Todeszeitpunkt noch unklar
Noch immer ist unklar, wann die Bluttat genau stattgefunden hatte. Polizeichef Jim McDonnell erklärte bei der Pressekonferenz, der Gerichtsmediziner versuche noch, den genauen Todeszeitpunkt zu ermitteln.
Die erste Gerichtsverhandlung war eigentlich für Dienstag geplant, doch der Sohn des getöteten Paares war aus medizinischen Gründen nicht verhandlungsfähig, wurde erklärt. Die Anklage gegen den 32-Jährigen werde sofort offiziell erhoben. Sobald der Verdächtige für verhandlungsfähig befunden sei, werde er dem Gericht vorgeführt und könne sich schuldig oder nicht schuldig bekennen.
Die Leichen von Rob und Michele Reiner wurden am Sonntag von ihrer Tochter Romy entdeckt – sie wurden in ihrem eingenen Haus in Brentwood erstochen. Kurz darauf wurde Nick Reiner festgenommen, der am Grundstück seiner Eltern lebte und nach dem Tötungsdelikt geflohen war. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft in Los Angeles, ohne Möglichkeit, auf Kaution freizukommen.
Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 70 Jahren. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem hatte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall adoptiert. Sohn Nick hatte immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.
