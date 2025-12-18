So brutal wurden Rob und Michele Reiner ermordet

„Unvorstellbarer Schmerz“

Der Verlust ihrer Eltern sei „schrecklich und verheerend“, teilten Jake und Romy Reiner in einer gemeinsamen Mitteilung mit. „Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Augenblick des Tages fühlen. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.“