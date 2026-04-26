Penguins halten Stanley-Cup-Hoffnung am Leben

Die Pittsburgh Penguins haben das Ausscheiden in der ersten NHL-Play-off-Runde mit einem 4:2-Sieg bei den Philadelphia Flyers abgewendet. Eishockey-Star Sindey Crosby steuerte am Samstag (Ortszeit) ein Tor und einen Assist bei, sein Team liegt in der „best of seven“-Serie mit 1:3 aber weiter klar zurück.