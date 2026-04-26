Penguins halten Stanley-Cup-Hoffnung am Leben

Die Pittsburgh Penguins haben das Ausscheiden in der ersten NHL-Play-off-Runde mit einem 4:2-Sieg bei den Philadelphia Flyers abgewendet. Eishockey-Star Sindey Crosby steuerte am Samstag (Ortszeit) ein Tor und einen Assist bei, sein Team liegt in der „best of seven“-Serie mit 1:3 aber weiter klar zurück.
Ausgeschieden sind die Ottawa Senators. Ein 2:4 gegen die Carolina Hurricanes, das beste Team des Grunddurchgangs im Osten, brachte das sieglose Out der Kanadier.
Im Westen glich Minnesota Wild daheim durch ein 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars auf 2:2 aus.
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