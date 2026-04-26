Almwirtin verzweifelt: „Schlachtfeld“ statt Weide

Im Mai gebe es in der Angelegenheit den nächsten Termin. Offen sei, was der Liftbetreiber wolle. Denn der Gamskarlift – ein Schlepplift – wurde bereits 2024 durch eine Mure beschädigt und war im vergangenen Winter nicht in Betrieb. „Wir wissen nicht, was dort künftig für ein Lift hinkommt“, sagt Köck.