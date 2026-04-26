Hochstand stürzte samt Jägern um: Zwei Verletzte

Hochstand mit Gurten gesichert

Der jüngere Mann sprang noch aus dem umstürzenden Holzkonstrukt, der ältere wurde unter den Trümmern begraben und erlitt schwere Verletzungen. Der Zufall wollte es, dass kurz nach dem Unglück ein Fahrzeug auf dem nahen Forstweg vorbeifuhr. Dessen Insassen erkannten den Ernst der Lage und eilten den Männern zu Hilfe. Mit Gurten gelang es, den Hochstand vor einem weiteren Abrutschen zu bewahren, zeitgleich wurde auch die Rettungskette in Gang gesetzt.