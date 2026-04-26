Schiri-Betrug! Koordinator suspendiert sich selbst

Auch die italienische Sportjustiz wurde eingeschaltet: Die Staatsanwaltschaft des Fußballverbands FIGC forderte die Ermittlungsakten aus Mailand an. Sportminister Andrea Abodi stellte Konsequenzen in Aussicht, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Der 52-jährige Rocchi wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, er habe stets korrekt gehandelt. Die Selbstsuspendierung sei erfolgt, um den Ablauf der Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen. Er ist seit 2021 Schiedsrichterkoordinator für die Serie A und B.