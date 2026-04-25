Rain chaos in Jerez! Marc Marquez wins sprint

MotoGP World Champion Marc Marquez won the Sprint at the Spanish Grand Prix in Jerez on Saturday. The Spaniard thus repeated his success from last year. This despite the fact that, like his brother Alex Marquez and others, he crashed as the rain began to fall. Afterward, however, the superstar of the scene demonstrated his skill on the wet track. Brad Binder briefly had a chance to win on his KTM, but the South African ultimately finished fourth behind Italian Francesco Bagnaia.