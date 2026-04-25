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Drama surrounding brother Alex

Rain chaos in Jerez! Marc Marquez wins sprint

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25.04.2026 05:18
Marc Marquez has reason to celebrate in the rain at Jerez!
Marc Marquez has reason to celebrate in the rain at Jerez!(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marc Marquez won the MotoGP Sprint race at the Circuito de Jerez. Setting in rain led to a turbulent final phase, which also claimed his brother Alex as a victim. Francesco Bagnaia from Italy finished second ahead of his compatriot Franco Morbidelli. 

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MotoGP World Champion Marc Marquez won the Sprint at the Spanish Grand Prix in Jerez on Saturday. The Spaniard thus repeated his success from last year. This despite the fact that, like his brother Alex Marquez and others, he crashed as the rain began to fall. Afterward, however, the superstar of the scene demonstrated his skill on the wet track. Brad Binder briefly had a chance to win on his KTM, but the South African ultimately finished fourth behind Italian Francesco Bagnaia.

Main race on Sunday
Marquez had previously secured his first pole position in eight months for Sunday’s main race (5:00 p.m.). There, too, he took advantage of the wet conditions. “I was extremely lucky today,” the winner told ServusTV after changing bikes following his crash. Behind the Ducati duo, Italian Franco Morbidelli finished third on his VR46 after starting from 18th place. Despite starting sixth, Pedro Acosta could only manage a twelfth-place finish on the second KTM. The main race is scheduled for Sunday.

Aprilia rider Marco Bezzecchi, who did not finish this time, retained the championship lead ahead of his Spanish teammate Jorge Martin. Behind them is Acosta, followed by Marc Marquez.

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