EU-Liste für sichere Herkunftsländer beschlossen

Weitere Gesetze folgen

Dem Teil mit den Drittländern stimmten 396 Abgeordnete zu, 226 waren dagegen und 30 enthielten sich. Damit die beiden EU-Gesetze in Kraft treten können, muss noch der Rat der Mitgliedsländer zustimmen, was aber als Formsache gilt. Bis Mitte 2026 soll der Asyl- und Migrationspakt der Europäischen Union umgesetzt sein. Weitere Gesetze sollen in den kommenden Monaten noch folgen, darunter eine Regelung für effizientere Rückführung von Migrantinnen und Migranten sowie der EU-Solidaritätspool, um Asylsuchende gerecht auf die einzelnen Länder zu verteilen.