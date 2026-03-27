Neues „Klettergerüst“ für die Bären im Alpenzoo

Im Innsbrucker Alpenzoo gab es für die beiden Braunbären Ander und Martina eine „Osterüberraschung“: neue Kletterbäume. Diese sollen den Raubtieren nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern auch ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung dienen.
Mehrere robuste Baumstämme wurden am Mittwoch mithilfe eines Krans in das Gehege der Bären gehievt. „Diese neuen Strukturen bieten den beiden zusätzliche Möglichkeiten zur Beschäftigung und Bewegung“, heißt es vom Alpenzoo. „Sie laden zum Klettern, Balancieren und Erkunden ein und fördern damit auf natürliche Weise die Aktivität der Tiere.“
Tierpfleger platzieren Futter in Ästen
Der Zoo will dabei auf eine „Enrichment-Maßnahme“ setzen. Das bedeutet, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger künftig Futter in den Ästen der Baumstämme platzieren werden. „Dadurch werden Ander und Martina spielerisch dazu angeregt, sich ihr Futter zu erarbeiten“, erklärt der Zoo. Das soll die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Tiere stärken.
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