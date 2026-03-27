Neues „Klettergerüst“ für die Bären im Alpenzoo

Tierpfleger platzieren Futter in Ästen

Der Zoo will dabei auf eine „Enrichment-Maßnahme“ setzen. Das bedeutet, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger künftig Futter in den Ästen der Baumstämme platzieren werden. „Dadurch werden Ander und Martina spielerisch dazu angeregt, sich ihr Futter zu erarbeiten“, erklärt der Zoo. Das soll die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Tiere stärken.