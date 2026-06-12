Diese eine PV-Anlage erregt Braunauer Gemüter

Nur Ziegelimitate erlaubt

Damit konfrontiert, antwortete Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP), dass PV-Anlagen nicht generell verboten sind, allerdings nur jene, die Ziegeldeckungen imitieren, erlaubt seien. „Zudem sind auch Ausnahmen für Paneelanlagen für Flächen, die nicht Teil der Hauptdachlandschaft und nicht einsehbar sind, möglich und wurden auch schon bewilligt“, sagt der Stadtchef. Angesprochen auf die große Anlage, die offensichtlich die Dachlandschaft, die ja bewahrt werden soll, stört, meinte er, dass es zu dieser gerade ein baubehördliches Verfahren gebe – worum es darin genau geht, bleibt aber noch ein Amtsgeheimnis.