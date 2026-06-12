Diese eine PV-Anlage erregt Braunauer Gemüter

In der Altstadt von Braunau sind Sonnenstrom-Paneele de facto verboten. Doch auf einem Dach wird kräftig Energie produziert, und das sorgt bei Altstadtbewohnern, die keine PV-Anlage bekommen, für Unmut. Zu dieser Installation gibt’s jetzt noch ein Verfahren, dessen Inhalt aber auch für Spekulationen Raum lässt.
Sonnenstrom macht immer wieder Schlagzeilen – meist, weil es teilweise schon zu viel davon gibt. Aus der Altstadt von Braunau kann dieses Überangebot jedenfalls nicht kommen. Denn dort gibt’s de facto ein Verbot für die handelsüblichen Photovoltaik-Paneele.
Angst vor Repressalien
Diese Auflage des Bebauungsplans Nr. 24 wurde aber offenbar nicht durchgehend eingehalten. Denn auf einem Dach ist eine große PV-Anlage montiert. Deswegen steigen nun Braunauer Bürger, die keine genehmigt bekommen, auf die Barrikaden. „Es besteht der Verdacht, dass Entscheidungen über Photovoltaik-Anlagen im Altstadtbereich selektiv und nicht gleichermaßen getroffen wurden“, heißt es in einem Brief an die „Krone“. Outen wollte sich der Verfasser nicht, da dieser noch mehr Ungleichbehandlung fürchtet, „wenn man die Vorgehensweise genauer hinterfragen möchte“.
Die „Krone“ entdeckte auf Satellitenbildern noch eine zweite PV-Anlage auf einem Innenstadtdach, aber kleiner und versteckter als die große Anlage.
Nur Ziegelimitate erlaubt
Damit konfrontiert, antwortete Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP), dass PV-Anlagen nicht generell verboten sind, allerdings nur jene, die Ziegeldeckungen imitieren, erlaubt seien. „Zudem sind auch Ausnahmen für Paneelanlagen für Flächen, die nicht Teil der Hauptdachlandschaft und nicht einsehbar sind, möglich und wurden auch schon bewilligt“, sagt der Stadtchef. Angesprochen auf die große Anlage, die offensichtlich die Dachlandschaft, die ja bewahrt werden soll, stört, meinte er, dass es zu dieser gerade ein baubehördliches Verfahren gebe – worum es darin genau geht, bleibt aber noch ein Amtsgeheimnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.