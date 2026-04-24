Wo gespart werden soll | Bei Pensionen streichen

Wo gespart werden soll. Jaja, wenn es um das liebe Geld geht – dann ist es auch bei der sonst so um ein harmonisches Bild nach außen bedachten Dreierkoalition nicht weit her. Dieser Tage wird von Türkisen, Roten und Pinken bekanntlich um den Staatshaushalt für die Jahre 2027 und 2028 gefeilscht. Zwar kann heute niemand seriös abschätzen, wie sich die Weltlage, damit die Wirtschaft und so auch die Inflation und die Steuern entwickeln werden. Aber man versucht es trotzdem – mithilfe der Wirtschaftsforscher und vermutlich auch der Kaffeesudleser und Kristallkugel-Schauer. Das – notwendige – Einsparungsvolumen beziffert SPÖ-Finanzminister Marterbauer mit zwei bis zweieinhalb Milliarden. Das wiederum ist den Neos zu wenig, sie fordern mehr Ambition, wollen viereinhalb Milliarden einsparen. Und sehen da in einem Bereich ein großes Einsparungspotenzial, wo sich ÖVP und SPÖ nicht hinzugreifen getrauen.