Neue und breitere Gehsteige für die Stadt Salzburg

Gute Nachrichten gibt es etwa für Besucher des Schlosses Hellbrunn: Der Gehsteig entlang des Fürstenwegs – von der Bushaltestelle bis zum Schloss – wird saniert. Ebenfalls im Spätsommer startet in der Alten Aigner Straße eine Gehsteigverbreiterung samt Entsiegelung im Abschnitt von der Glaserstraße bis zum Parkplatz beim Friedhof Aigen.