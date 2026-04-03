Neue und breitere Gehsteige für die Stadt Salzburg

Fast jeder vierte Weg wird in der Stadt Salzburg zu Fuß zurückgelegt. Dieser Anteil soll weiter steigen. Damit das gelingt, werden in und um die Stadt Salzburg heuer sechs größere Gehsteigprojekte auf den Weg gebracht.
Gute Nachrichten gibt es etwa für Besucher des Schlosses Hellbrunn: Der Gehsteig entlang des Fürstenwegs – von der Bushaltestelle bis zum Schloss – wird saniert. Ebenfalls im Spätsommer startet in der Alten Aigner Straße eine Gehsteigverbreiterung samt Entsiegelung im Abschnitt von der Glaserstraße bis zum Parkplatz beim Friedhof Aigen.
In der Baumbichlstraße in Aigen wird ein weiterer Gehsteigabschnitt ausgebaut. Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer notwendigen Mauersanierung. Die Bauarbeiten sind für den Herbst vorgesehen.
Nahe der Stieglbrauerei werden gleich zwei Projekte umgesetzt: In der Bräuhausstraße wird der Gehsteig zwischen der Volksbank und dem Huemerpark neu errichtet und in der Kaiser-Karl-Straße entstehen auf beiden Seiten neue Gehsteige.
Ein weiteres wichtiges Vorhaben betrifft die Pauernfeindstraße in Schallmoos: Hier wird zwischen der Vogelweiderstraße und dem Dr.-Hans-Lechner-Park ein neuer Gehsteig errichtet. Für den angrenzenden Abschnitt bis zur Funkenstraße laufen bereits die Vorbereitungen für einen weiteren Ausbau.
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