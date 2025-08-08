Köpfler ins Abenteuer: 32 Millionen Euro für Bad

Auch eine Pfahlgründung ist nötig

Die Baukosten wurden auf 30 Millionen Euro geschätzt, das unterschriftsreife TU-Angebot liegt aufgrund einer benötigten Pfahlgründung am Areal nun bei 31,2 Millionen Euro. 16,5 Millionen Euro davon kommen aus dem neu ins Leben gerufenen Bädertopf des Landes. Drei Millionen Euro steuert der TVB Innsbruck und seine Feriendörfer bei und 9,2 Millionen Euro finanzieren die 14 beteiligten Gemeinden des westlichen Mittelgebirges über einen Kredit.