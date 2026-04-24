Opposition: Bei Mobbing muss mehr passieren

Verschiedene Medienberichte und zuletzt eine Podiumsdiskussion des „ORF“ rundum das Thema Mobbing haben gezeigt, wie groß das Problem und auch der Handlungsbedarf in Vorarlberg ist. Die Mitglieder der Oppositionsparteien möchten nun bestehende Initiativen bündeln und konkrete Schritte zur Unterstützung betroffener Kinder sowie ihrer Familien setzen.