Besondere Überraschung für Mobbingopfer Luca (11)

Als sich Sabine Hirsch später bei Carsten Stahl bedankt, sucht sie immer noch nach den passenden Worten: „Ich bin einfach nur sprachlos. Mein Mann steht zwar hinter mir im Raum, aber wenn du hier wärst, würde ich dich sofort umarmen.“ Groß ist die Freude auch bei Luca, der am heutigen Samstag seinen elften Geburtstag feiert. Stahls Überraschung im Vorfeld ist gelungen. Als Luca gefragt wird, ob es in die Berge oder ans Meer gehen soll, muss der junge Mann nicht lange überlegen. Er entscheidet sich schnell für das Meer.