Angebot für Suchtkranke unter 14 Jahren kommt

Gesamtheitliche Leistung samt Wohnen, Betreuung

Der Ruf an die Politik, etwas dagegen zu unternehmen, wurde vor allem seitens der betroffenen Familien immer lauter. Nun setzt die Tiroler Landesregierung ein deutliches Zeichen: Dem Vernehmen nach aus der Arbeitsgruppe „Unterstützung für suchtgefährdete Minderjährige“ wird innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zum ersten Mal ein Angebot für suchtkranke Unter-14-Jährige in Tirol geschaffen – und zwar noch heuer!