Kritik der Tiroler FPÖ an „freiwilligem Angebot“

„Therapiemöglichkeiten – auch gegen deren Willen“

„Allerdings befürchte ich, dass dieses ,freiwillige Angebot’ von den meisten Kindern und Jugendlichen nicht angenommen wird“, betont Abwerzger, „ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine Herabsetzung der Strafmündigkeit benötigt – nach Schweizer Vorbild -, um auch frühzeitig auf problembehaftete Kinder und Jugendliche zugreifen zu können. Damit meine ich ausdrücklich keine Haftstrafen, sondern Therapiemöglichkeiten – auch gegen deren Willen“.