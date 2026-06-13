Mord, Drama, Pechvögel – die WM und ihre Eigentore

Eigentore bei Weltmeisterschaften haben eine lange Historie – der erste, der ins eigene Netz traf, war der Mexikaner Manuel Rosas bei der Endrunde 1930 in Uruguay gegen Chile. Ihm sollten bis zur WM in Nordamerika 54 weitere Spieler folgen. Wiewohl kein einziger mehr als einmal ins eigene Tor traf, der Südafrikaner Pierre Issa diesbezüglich aber wohl am nächsten dran war: Bei der WM-Endrunde 1998 lenkte er bei Südafrikas 0:3 gegen Gastgeber Frankreich einen Schuss zum 0:2 ins eigene Tor ab, auch beim 0:3 hatte er seine Beine im Spiel – letztlich wurde dieser Treffer aber Frankreichs Stürmer Thierry Henry zugesprochen. Dennoch meint der heute 50-Jährige: „Ich habe nach diesem Spiel zwei Nächte nicht schlafen können.“