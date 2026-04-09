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Kanlaon wieder aktiv

Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke

Ausland
09.04.2026 13:07
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Auf den Philippinen ist am Donnerstag der Vulkan Kanlaon ausgebrochen. Der Feuerberg auf der Insel Negros spuckte eine rund 1200 Meter hohe Aschewolke in den Himmel (siehe Video), wie das Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) berichtete.

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Der Kanlaon, der ein beliebtes Ziel von Bergsteigern ist, hat eine Höhe von 2435 Meter. Am Berg gibt es zahlreiche pyroklastische Kegel und Krater. Der Gipfel besteht aus einer weiten, länglichen Caldera mit einem Kratersee im Norden und einem kleineren, aber aktiveren Krater im Süden.

Zwei Ausbrüche im Februar
Zuletzt hatte es im Februar – binnen nur einer Woche – zwei mittelschwere Ausbrüche des Kanloan gegeben. In der nahe gelegenen Stadt La Castellana war nach dem zweiten Vulkanausbruch ein Ascheregen niedergegangen. 

Auf den Philippinen ist am Donnerstag der Vulkan Kanlaon ausgebrochen.
Auf den Philippinen ist am Donnerstag der Vulkan Kanlaon ausgebrochen.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Zwei Tote bei Eruption im Jahr 1996
Im August 1996 kam es am Kanlaon zu einem Ausbruch ohne Vorwarnung, bei dem ein britischer und zwei philippinische Bergsteiger ums Leben kamen. 17 weitere Bergsteiger, die zu diesem Zeitpunkt am Berg unterwegs waren, konnten gerettet werden.

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Der Vulkan Kanlaon ist einer von rund zwei Dutzend aktiven Vulkanen der Philippinen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Daher kommt es dort häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

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