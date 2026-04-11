Liebesfalle: Tiroler (49) im Internet abgezockt

Zwischen dem 15. März und dem 10. April tappte der Mann aus dem Bezirk Landeck in eine perfide Falle: Unbekannte Täter gaukelten ihm im Internet eine romantische Bekanntschaft vor und bauten gezielt Vertrauen auf. Schritt für Schritt brachten sie ihr Opfer dazu, Kartenguthaben zu übermitteln – angeblich für gemeinsame Zukunftspläne oder dringende Notlagen.