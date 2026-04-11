Liebesfalle: Tiroler (49) im Internet abgezockt

Dreiste Online-Betrüger schlugen wieder zu: Über Wochen hinweg wurde ein 49-jähriger Tiroler über eine vermeintliche Online-Kontaktbörse hinters Licht geführt – am Ende war das Geld weg.
Zwischen dem 15. März und dem 10. April tappte der Mann aus dem Bezirk Landeck in eine perfide Falle: Unbekannte Täter gaukelten ihm im Internet eine romantische Bekanntschaft vor und bauten gezielt Vertrauen auf. Schritt für Schritt brachten sie ihr Opfer dazu, Kartenguthaben zu übermitteln – angeblich für gemeinsame Zukunftspläne oder dringende Notlagen.
Mehr als tausend Euro futsch
Erst spät bemerkte der 49-Jährige den Betrug. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich entstanden. Die Täter sind bislang unbekannt.
Ermittlungen laufen
Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Maschen im Netz: Kriminelle nutzen gezielt emotionale Nähe aus, um an Geld zu kommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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