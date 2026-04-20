Tödliche Drohnenattacke sucht erneut Russland heim

Erneut ist es im russischen Schwarzmeerhafen Tuapse in der Region Krasnodar zu einem tödlichen ukrainischen Drohnenangriff gekommen.
Im Hafen brenne es, Drohnentrümmer hätten Gebäude in der Stadt beschädigt, darunter eine Schule und einen Kindergarten, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew auf Telegram. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, eine weitere Person sei verletzt. Das Portal „Kyiv Independent“ berichtete unter Berufung auf Nachbarn von Explosionen, zwei brennenden Tanks der Raffinerie und hohen Flammen.
In der Stadt Tuapse, die 75 Kilometer nordwestlich der Großstadt Sotschi liegt, befindet sich einer der wichtigsten Häfen für den russischen Ölexport. Dieser war bereits vergangene Woche Ziel eines ukrainischen Angriffs. Dort gibt es auch eine Raffinerie, die dem größten russischen Ölkonzern Rosneft gehört.
Hier sind gerade die Drohnen im Anflug:
Gewaltige Flammen steigen nach den Explosionen empor:
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie vermehrt Russlands Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine.
Selenskyj schreibt Russland hohe Verluste beim Öl-Export zu
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag mitgeteilt, die ukrainischen Angriffe auf Russlands Ölinfrastruktur hätten zu einem Verlust von mindestens 2,3 Milliarden Dollar an Einnahmen durch Ölverkäufe geführt. Der „Kyiv Independent“ berichtete, durch Drohnenangriffe und Beschlagnahmung von Öltankern der sogenannten russischen Schattenflotte seien im April rund 40 Prozent der russischen Öl-Exportkapazitäten lahmgelegt worden.
Für die an die Ukraine angrenzenden russischen Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar gilt eine Reisewarnung, Sicherheitsstufe 4 (von 4). In diesen Gebieten kommt es zu Drohnenangriffen und Explosionen, es besteht Gefahr für Leib und Leben. Reisende müssen sich der möglichen Konsequenzen bewusst sein.
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