Affenbaby „Yuji“ als „mexikanischer Punch“

Affe darf Artgenossen vorerst nur von fern beobachten

Bisher erlauben die Tierpfleger nur eine vorsichtige Annäherung zwischen „Yuji“ und seiner Gruppe. Aus einer Transportbox für Tiere heraus – und durch einen Zaun getrennt – darf das Baby aus einer Entfernung von etwa einem Meter die Affen im Gehege sehen, hören und riechen. So sollen sich beide Seiten aneinander gewöhnen.

In der Wildnis leben Husarenaffen in den Savannen, Graslandschaften und Halbwüsten West- und Zentralafrikas. An der Oberseite ist ihr Fell rötlich-braun gefärbt, die Unterseite ist weiß bis grau. Die Tiere sind hauptsächlich Bodenbewohner sowie hervorragende Läufer. Sie erreichen eine Fluchtgeschwindigkeit von bis zu 55 Kilometern pro Stunde.