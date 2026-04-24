NBA: Pöltl-Klub Toronto feiert ersten Playoff-Sieg

„Noch mal einen drauflegen“

„Wir haben heute sehr guten Einsatz gezeigt, aber es waren auch einfach sehr starke individuelle Performances von RJ (Barrett), Scottie (Barnes) und natürlich auch von Jamison Battle (erzielte all seine 14 Punkte im Schlussabschnitt, Anm.) am Ende des Spiels“, resümierte Pöltl. Und es sei gelungen, „ihre zwei besten Spieler deutlich besser in Schach zu halten“. Er selbst habe sich „gut gefühlt. Natürlich hatten wir auch als Team einen guten Rhythmus, aber ich habe es geschafft, aggressiver zu sein und mich besser in die Offense einzubringen“, war der Wiener zufrieden. Im vierten Aufeinandertreffen mit den „Cavs“ am Sonntag neuerlich am Ontariosee will er „noch mal einen drauflegen und noch besser spielen“.