Internationale Träume und mögliche Veränderungen

Das Eishockey-Finale hat Mittwoch das Live-Studium des LASK gegen Sturm verhindert: „Wir sind brutale 99ers-Fans und total glücklich, dass die den Titel geholt haben! Unsere Fahrgemeinschaft Spendlhofer, Kainz, Maric, Komposch, Bratschko und ich haben ein Play-off-Abo gehabt, haben die Eishackler im Bunker persönlich kennenlernen dürfen. Ich hab besonders Korbinian Holzer die Daumen gedrückt. Er ist ein richtig geiler Typ, der zweimal bei uns in Hartberg zuschauen war. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Man kann richtig viel lernen von ihm. Auch wenn er in der NHL so viel gesehen hat, hat man ihm die Freude angemerkt. Er ist einer, der immer alles gibt, das taugt mir. Leider spielen wir Sonntag gegen LASK, verpassen die Meisterfeier in Graz. Aber vielleicht lädt uns ja Herbert Jerich zur After-Show ein.“