Mann flüchtet im Bademantel aus Therme

Auf den Spuren von Udo Jürgens? Nicht ganz. Ein Mann hat die Watzmanntherme in Berchtesgaden besucht, wollte aber offenkundig nicht dafür bezahlen. Doch die Polizei hat schon Spuren gesichert.
Einen Tag vor Weihnachten ist ein Badegast um 15:30 über den Zaun der Watzmanntherme in Berchtesgaden gesprungen. Seine Zeche sowie den Eintritt in Höhe von insgesamt 68,30 Euro blieb er jedoch schuldig.
Noch in Badeschlappen und weißem Bademantel lief er zum Parkplatz, zog sich dort um und ging dann in Richtung Bushaltestelle weiter.
Es gibt Videoaufnahmen von dem Zechpreller: Er war laut Polizei „korpulent“ und rund 100 Kilo schwer, hatte sehr kurze Haare, womöglich auch eine Glatze. Der Herr soll mittleren Alters sein. Die Polizei Berchtesgaden nimmt Zeugenhinweise an.
