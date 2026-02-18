Ferien in der Therme sind wieder ein Renner

Therme teilweise gesperrt

Bei den Tagesgästen der Avita-Therme gab es in den Ferien eine Auslastung zwischen 70 und 100 Prozent. Prisching: „Die 100 Prozent hatten wir an Wochenenden, da wurde die Therme teils gesperrt.“ Im Hotelbereich beträgt die Auslastung 70 Prozent. Martin Adelwöhrer, Geschäftsführer der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen meinte zur „Krone“: „Mit einer Belegung von bis zu 75 Prozent in der Lodge und einer sehr guten Auslastung bei den Tageseintritten ziehen wir für die beiden ersten Semesterferienwochen ein sehr positives Resümee“. Er bemerkt, dass Thermen stärker als Alternative zum klassischen Skiurlaub gebucht werden. Ganz besonders die Seewinkel-Safaris stehen bei Familien hoch im Kurs.