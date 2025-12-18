Vorteilswelt
Knapp vor Weihnachten

Entwarnung nach Legionellen-Fund in Therme

Burgenland
18.12.2025 11:50
Nach der Schließung Anfang des Monats kann der Betrieb in der Therme wieder aufgenommen werden.
Nach der Schließung Anfang des Monats kann der Betrieb in der Therme wieder aufgenommen werden.(Bild: Avita Resort)

Entwarnung in der burgenländischen Therme Bad Tatzmannsdorf: Nach dem Legionellen-Fund Anfang Dezember, der die sofortige Schließung der Badeanstalt zur Folge hatte, können die Pforten am Freitag wieder geöffnet werden. Eine Einschränkung bleibt aber vorerst ...

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hatte die Schließung der Therme angeordnet, nachdem bei einer routinemäßigen Kontrolle Legionellen im Badewasser gefunden worden waren. Außerdem war eine Person, die sich im November in der Therme aufgehalten hatte, an diesen erkrankt. Daraufhin wurden die betroffenen Anlagenteile desinfiziert und gereinigt.

Grünes Licht nach neuerlicher Probenanalyse
Eine neuerliche Beprobung durch die Biologische Station in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) ergab nun, dass die Therme wieder geöffnet werden kann, teilte das Land Burgenland am Donnerstag mit.

Lediglich ein Becken im Saunabereich bleibt vorerst gesperrt, weil noch ein technischer Prüfbericht aussteht. In dem Becken seien zu keinem Zeitpunkt Legionellen nachgewiesen worden, betonte Bezirkshauptmann Peter Bubik. Die Gesundheit der Thermengäste habe oberste Priorität.

Lesen Sie auch:
Das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf wurde mehrfach für seine herausragende Qualität in ...
Avita-Chef spricht
Legionellen in Therme: „Kann überall passieren“
06.12.2025
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
06.12.2025

Legionellen können unter anderem grippeartige Beschwerden und schwere Lungenentzündungen verursachen.

