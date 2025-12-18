Entwarnung nach Legionellen-Fund in Therme

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hatte die Schließung der Therme angeordnet, nachdem bei einer routinemäßigen Kontrolle Legionellen im Badewasser gefunden worden waren. Außerdem war eine Person, die sich im November in der Therme aufgehalten hatte, an diesen erkrankt. Daraufhin wurden die betroffenen Anlagenteile desinfiziert und gereinigt.