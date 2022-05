Krieg in der Ukraine: Oligarchen im Spendenrausch

Genau dort taucht auch ein „alter Bekannter“ aus Wien auf. Sein Name: Dymtro Firtasch. Er residiert seit mittlerweile acht Jahren - wenngleich nicht freiwillig - in der Bundeshauptstadt. Der 57-Jährige, der seine Milliarden im Energiesektor verdiente, bekämpft hier seine Auslieferung an die USA. Wie mehrfach berichtet, wirft ihm die dortige Justiz unter anderem Geldwäsche und Bestechung vor - Firtasch hat die Anschuldigungen stets als politisch motiviert zurückgewiesen.