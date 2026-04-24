„Wer bei Jugend spart, spart an Zukunft Tirols“

Ausdünnung durch Budgetkürzungen

„Alle wünschen sich, dass Jugendliche nicht im Smartphone versinken, aber wo sind die niederschwelligen Angebote von der Landesregierung? Wo sind die konsumfreien Treffpunkte und wo die Möglichkeiten der Mitgestaltung?“, fragte Zeliha Arslan (Grüne) und lieferte die Antwort gleich mit: „Es gibt viel zu wenig und aufgrund von Budgetkürzungen dünnen sie weiter aus.“