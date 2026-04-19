„Mehr Zeit für mich“ und Angst, etwas zu verpassen

Probleme mit dem Schlaf und auch mit der Psyche

Ein Alarmsignal nicht nur für die Politik, sondern für die Gesellschaft generell: Befragt nach den negativen Einflüssen auf die körperliche Gesundheit antworten österreichweit 43 Prozent, dass sie mit Schlafmangel bzw. Schlafproblemen zu kämpfen haben, in Tirol sind es 38 Prozent. Dauerstress und fehlende Erholung nennen 46 bzw. 34 Prozent der Befragten als Faktoren. Und mit psychischen Belastungen haben 35 Prozent der österreichweiten Teilnehmer und 22 Prozent der Jugendlichen in Tirol zu kämpfen.