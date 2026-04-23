Polizei beobachtete einen Drogendeal in Innsbruck

Die Beamten konnten wenig später in einer leerstehenden, aber von den beiden Verdächtigen verwendeten, Wohnung einen interessanten Fund machen. Dort stellten sie mehrere Tausend Euro fest, zudem fanden sie eine geringe Menge an US-Dollar, britischen Pfund und Schweizer Franken. Obendrein wurden auch 52 Gramm Kokain sichergestellt.