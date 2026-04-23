Polizei beobachtete einen Drogendeal in Innsbruck

Auch nicht alle Tage dürfte die Polizei einen Drogendeal hautnah mitbekommen. Geschehen ist dies dennoch am Mittwoch in Innsbruck. Dort bemerkten Beamte, wie mutmaßliche Dealer (34 und 23 Jahre) einem Abnehmer (32) Suchtmittel verkauften.
Zugetragen hat sich der Vorfall im Innsbrucker Stadtteil Hötting. Dort bemerkten Polizeibeamten einen 34-jährigen Marokkaner und eine 23-jährige Tunesierin, die gerade einem 32-jährigen Iraner Suchtmittel verkauften.
Die Beamten konnten wenig später in einer leerstehenden, aber von den beiden Verdächtigen verwendeten, Wohnung einen interessanten Fund machen. Dort stellten sie mehrere Tausend Euro fest, zudem fanden sie eine geringe Menge an US-Dollar, britischen Pfund und Schweizer Franken. Obendrein wurden auch 52 Gramm Kokain sichergestellt.
Der 32-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Marokkaner und die Tunesierin befinden sich nach Angaben der Polizei noch im Polizeianhaltezentrum in Gewahrsam.
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