Verrückt: Spanien-Schreck wird zum Internet-Star

So kam es zum Spitznamen

Immer trug er dabei den Namen Vozinha. „Ich spielte in den Straßen meiner Heimatstadt oft mit älteren Kindern Fußball. Weil ich sehr ehrgeizig war, ärgerte ich mich über die Niederlagen und stampfte danach wütend nach Hause“, erzählte er gegenüber FIFA.com. „Da ich bei meinen Großeltern wohnte, machten sich die anderen Kinder lustig über mich, indem sie sagten, ich würde mich bei meinen Großeltern beklagen. So kam es zum Spitznamen Vozinha.“