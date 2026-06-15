Das Salzburger Unterhaus hat seine Könige gefunden

Fix sind dafür bereits die Sieger in den „Krone“-Rubriken „Schussstiefel“ und „Unbezwingbare“. Vor allem bei ersterem wurde es in den letzten Runden noch einmal richtig spannend. Christoph Beismann von 2. Klasse Nord A-Meister Leopoldskron-Moos lag beinahe das ganze Jahr in Führung. Patrick Mangelberger von Ligakonkurrent Schleedorf blieb ihm aber dicht auf den Fersen und legte am letzten Spieltag eine Sechs-Tore-Gala hin und schraubte sein Konto auf 37 Tore. Am Ende aber zu wenig. Beismann setzte sich mit 40 Volltreffern die Krone auf. „Nachdem klar war, dass wir Meister sind, wollten wir unbedingt auch diesen zweiten Titel holen“, strahlte der 39-Jährige.