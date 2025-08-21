Vorteilswelt
Plötzlich erblindet!

Austin Butler: „Ich dachte, ich würde sterben“

Society International
21.08.2025 16:00
Austin Butler sprach in einem Interview über ein Schock-Erlebnis, bei dem er dachte, er werde ...
Austin Butler sprach in einem Interview über ein Schock-Erlebnis, bei dem er dachte, er werde sterben.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Austin Butler hat in der neuesten Ausgabe des „Men‘s Health“-Magazins über ein Schock-Erlebnis gesprochen. Nach einem Flug sei er plötzlich erblindet gewesen, verriet der Hollywoodstar. 

Passiert sei das alles, als er vor einigen Jahren auf dem Weg zu den Dreharbeiten zu „The Bikeriders“ gewesen sei, erinnerte sich Butler nun zurück. Als er bei der Landung seines Flugzeugs von einer schlimmen Migräne geweckt wurde, bemerkte er plötzlich, dass er sein Augenlicht verloren hatte.

„Hatte euphorisches Gefühl“
„Es fühlte sich an, als würde mir das Leben aus dem Körper gesogen“, beschrieb der Hollywoodstar diesen Moment. „Plötzlich hatte ich ein euphorisches Gefühl – und ich dachte wirklich, ich sterbe.“

Austin Butler feierte mit Zoë Kravitz diese Woche die Premiere ihres neuen Films „Caught ...
Austin Butler feierte mit Zoë Kravitz diese Woche die Premiere ihres neuen Films „Caught Stealing“(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Das Sehvermögen des Schauspielers, der bald neben Zoë Kravitz in seinem neuen Film „Caught Stealing“ auf der Leinwand zu sehen sein wird, kehrte zum Glück langsam wieder zurück. Er habe daraufhin den gesamten Tag am Set verbracht, der plötzliche Verlust seines Sehvermögens sei wohl auf Schlafmangel zurückzuführen, räumte Butler ein.

Balance zwischen Arbeit und Gesundheit gefunden
Er sei lange Zeit überzeugt gewesen, dass er nur dann seine beste Leistung bringen könne, wenn er „gequält“ sei, wie er zudem erklärte. Weshalb er auch  unter mehreren gesundheitlichen Problemen gelitten habe.

So hatte er monatelang Schmerzen im Fuß nach der Promotion-Tour für „Dune: Part Two“ und wurde nach den Dreharbeiten zu „Elvis“ wegen Schmerzen, die einer Blinddarmentzündung ähnelten, eine Woche ins Krankenhaus eingeliefert. „Lange Zeit dachte ich, die Schauspielerei müsse ein quälender Prozess sein, und ich käme am anderen Ende völlig kaputt heraus“, schilderte er.

Lesen Sie auch:
Kaia Gerber und Austin Butler haben sich nach rund drei Jahren Liebe getrennt.
Model wieder Single
Liebes-Aus bei Kaia Gerber und Austin Butler
08.01.2025

Mentoren wie Laura Dern hätten ihm jedoch geholfen, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Gesundheit zu finden. Über die 58-jährige Schauspielerin sagte Austin: „Sie hilft mir immer mehr zu erkennen, dass man auf der anderen Seite ankommt – und vielleicht Teile von dir geheilt, integriert und verarbeitet sind. Es kann auf eine Art therapeutisch sein. Du musst das Licht nicht zerstören.“

