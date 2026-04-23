Neue biodiverse Lebensräume wurden geschaffen

Fleißige Hände schufen in Villach einen neuen Biodiversitätspark und am Montag gibt es gratis Frühlingsblumen von der bunten Osterlandschaft am Rathausplatz der Draustadt.
Biodiversität ist ein Kreislauf – unter diesem Motto wurde in der Tafernerstraße in der Nähe des Zentralfriedhofs Villachs erster Biodiversitätspark geschaffen.
Raum für Mensch und Tier
Im Rahmen eines ersten Workshops wurden mit Freiwilligen Nistkästen, Hecken, Insektenhotels, Mikroteiche und vieles mehr geschaffen. Etwa 3000 Quadratmeter groß ist der Park. „Gemeinsam schaffen wir einen vielfältigen Lebensraum, der Menschen sowie Tieren zugutekommt und einen weiteren Beitrag zur Artenvielfalt in Villach leistet“, so Nachhaltigkeitsreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Weitere Projekte im Park sind in Zukunft geplant.
Gratis Frühlingsblumen
Viele Wochen hat die bunte Osterlandschaft auf dem Rathausplatz die Innenstadtbesucher und die Kleinen begeistert. Nun wird sie wieder abgebaut. „Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Frühlingsblumen in Kartons verpackt und wieder an Pflanzenliebhaber verteilt“, so Katholnig. Abgegeben werden Violen, Vergissmeinnicht, Narzissen, Ranunkeln und Mohnblumen am Montag, 27. April, ab 7 Uhr auf dem Rathausplatz.
Übrigens: In den Folientunneln der Stadt wachsen inzwischen Sommerblumen sowie Kräuter- und Gemüsepflanzen für die „Urban Gardening“-Anlagen heran. Nach den Eisheiligen erfolgt das Auspflanzen.
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