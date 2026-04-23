Neue biodiverse Lebensräume wurden geschaffen

Raum für Mensch und Tier

Im Rahmen eines ersten Workshops wurden mit Freiwilligen Nistkästen, Hecken, Insektenhotels, Mikroteiche und vieles mehr geschaffen. Etwa 3000 Quadratmeter groß ist der Park. „Gemeinsam schaffen wir einen vielfältigen Lebensraum, der Menschen sowie Tieren zugutekommt und einen weiteren Beitrag zur Artenvielfalt in Villach leistet“, so Nachhaltigkeitsreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Weitere Projekte im Park sind in Zukunft geplant.