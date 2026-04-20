Opferschutzverein Zara droht nun das Aus

18 Arbeitsplätze bedroht

Neben der wichtigen Arbeit und der Expertise sind nun auch 18 Arbeitsplätze bedroht. Die Empörung bei der Opposition und anderen Nichtregierungsorganisationen ist groß. „Das ist ein verantwortungsloser Frontalangriff auf den Opferschutz. Vor wenigen Tagen inszeniert sich diese Regierung noch vollmundig als Kämpferin gegen digitale und KI generierte Gewalt und jetzt zerschlägt die ÖVP mit dem Vorschlaghammer genau jene Struktur, die Betroffene tatsächlich schützt. Das ist an Zynismus kaum zu überbieten“, erklärt Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski.