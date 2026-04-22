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Glück für Lenkerin

Tieflader stand quer: Autobahn 2,5 Stunden dicht

Tirol
22.04.2026 21:00
Auf der Inntalautobahn ging am Mittwoch zweieinhalb Stunden lang nichts mehr (Symbolbild).
Auf der Inntalautobahn ging am Mittwoch zweieinhalb Stunden lang nichts mehr (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Zweieinhalb Stunden lang war die A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland am Mittwoch nicht passierbar. Der Grund dafür: Ein Tieflader war ins Schleudern gekommen und hatte sich über alle Fahrspuren quergestellt. Die 35-jährige Lenkerin des Lkw hatte dabei großes Glück.

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Die 35-jährige Polin war am Mittwoch gegen 14 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als ihr Laster auf Höhe Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. „In weiterer Folge verlor die Lenkerin die Kontrolle über das Fahrzeug und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei brach das Heck aus und das Fahrzeug drehte sich entgegen der Fahrtrichtung“, berichtet die Polizei. 

Totalsperre bis 16.30 Uhr
Der Sattelzug touchierte schließlich mit der rechten Vorderseite die linke Mittelleitschiene und kam anschließend quer über beide Fahrstreifen und den Pannenstreifen zum Stillstand, sodass er die gesamte Fahrbahn blockierte. Es dauerte bis 16.30 Uhr, bis die Totalsperre wieder aufgehoben werden konnte.

Zitat Icon

Der Anhänger kam quer über beide Fahrstreifen inklusive des Pannenstreifens zum Stillstand und blockierte somit die gesamte Fahrbahn.

Die Polizei in einer Aussendung

Glück hatte die Fahrerin des Lkw: Sie konnte selbst aussteigen und blieb unverletzt. Im Einsatz standen die Asfinag, die FF Telfs, das Rote Kreuz Telfs und die Polizei.

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