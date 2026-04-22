Tieflader stand quer: Autobahn 2,5 Stunden dicht

Die 35-jährige Polin war am Mittwoch gegen 14 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als ihr Laster auf Höhe Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. „In weiterer Folge verlor die Lenkerin die Kontrolle über das Fahrzeug und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei brach das Heck aus und das Fahrzeug drehte sich entgegen der Fahrtrichtung“, berichtet die Polizei.