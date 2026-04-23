Start für den größten Klinik-Umbau der Geschichte

Widerstand aus der Bevölkerung

Der Verein LKGmündbleibt sieht das ganz anders. Mit zehn anderen Initiativen aus Niederösterreich tritt er heute, Donnerstag, ab 10.30 Uhr gegen die Veränderungen des Gesundheitspakts in St. Pölten auf. Die Großdemonstration ist von 500 bis 1000 Personen angemeldet. Ein Marsch findet von der Nähe des Bahnhofs bis zum Landhaus statt, wo dann eine Abschlusskundgebung gemacht wird. Um 12.50 Uhr ist die Demo vorbei, weil bald darauf die Landtagssitzung beginnen wird.