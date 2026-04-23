Vom Römerweg bis zur Touristenroute durch Tweng

Besonderheiten gibt es in der 250-Seelen-Gemeinde überraschend viele. Bestes Beispiel: Eine alte Zeugstätte wurde zur Bushaltestelle. Auch der Radweg führt durch den Holzbau. Bürgermeister Kaml denkt noch über die Nachnutzung eines Innenraumes nach: „Eventuell ein Selbstbedienungsladen, weil wir keine Nahversorgung mehr haben, oder ein Kunstraum.“ Konkreter ist schon das Projekt „Römersteine“. Markante Felsen aus der Römerzeit sollen nächstes Jahr am früheren Römerweg direkt neben dem Gemeindeamt ausgestellt werden. Mittlerweile wurde daraus eine Touristenroute Richtung Tauern. In der kleinsten Gemeinde des Lungaus gibt es dafür sogar eine eigene Tankstelle.