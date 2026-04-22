Der Neue soll jünger sein, aber Erfahrung haben

Auch knapp drei Wochen nach der Trennung von Cheftrainer Manny Viveiros ist der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger auf der Trainerbank. Nun soll es einen neuen Kandidaten geben.
„Wir haben eine Shortlist erarbeitet. Bei uns liegen einige Trainer auf dem Tisch, die passen könnten. Jetzt schauen wir, welcher dieser Trainer zum von uns ausgearbeiteten Trainerprofil am besten passt“, schilderte Eisbullen-Manager Helmut Schlögl gegenüber der „Krone“ den Stand der Dinge.
Er soll schon etwas jünger sein, aber Erfahrung haben. Wir wollen einen Trainer, der noch wo hin will.
Helmut SCHLÖGL, Manager EC Red Bull Salzburg
Bild: GEPA
Wie das spezielle Trainerprofil aussieht, wollte der Tiroler nicht preisgeben. Allerdings: „Er soll schon etwas jünger sein, aber Erfahrung haben. Wir wollen einen Trainer, der noch wo hin will“, ist Schlögl überzeugt. Ein weiterer Trainerkandidat, der auf den erfolglosen Manny Viveiros folgen könnte, soll Mike Stewart sein. Der 53-jährige Austro-Kanadier trainierte in den vergangenen knapp fünf Spielzeiten die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und wurde in der VW-Stadt erst im März entlassen. Zuvor lauteten seine Stationen Köln, Augsburg, Bremerhaven und Villach.
Stewart hat beste Kontakte in den RB-Kosmos
Bei den Kärntnern lernte der in Calgary geborene Stewart auch den aktuellen Bulls-Tormanntrainer Markus Kerschbaumer kennen, mit dem er auch heute noch bestens befreundet ist. Sohnemann Mack lief zudem zwischen 2016 und 2018 in der RB Akademie in Liefering auf. Sowohl die Eisbullen als auch Stewart selbst wollten sich jedoch nicht zu einer möglichen Zusammenarbeit äußern. Am Umbau des gescheiterten Kaders wird ebenfalls gewerkelt. Cole Krygier, Devante Stephens und auch der in Villach gehandelte Connor Corcoran kassierten den Laufpass. Besonders letztgenanntes Duo konnte bei den Eisbullen nur selten überzeugen.
Die Bulls müssen somit an ihrer Defensive schrauben und sollen auch schon fündig geworden sein. Denn stimmen die Gerüchte aus Südtirol, steht Abwehr-Ass Max Gildon (26) vor einem Abschied aus Bozen. Demnach könnte er bereits einen Vertrag beim einstigen Serienmeister unterzeichnet haben. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Offensivverteidiger aus den USA starke 41 Scorerpunkte für die Füchse aus Südtirol.
Benjamin Nissner bleibt bei Red Bull Salzburg
Tore und Vorlagen im Dress der Salzburger liefern will weiterhin auch Benjamin Nissner. Über einen Abgang des Angreifers wurde zuletzt spekuliert. Nun ist eine Verlängerung fix.
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