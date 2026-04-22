Der Neue soll jünger sein, aber Erfahrung haben

Stewart hat beste Kontakte in den RB-Kosmos

Bei den Kärntnern lernte der in Calgary geborene Stewart auch den aktuellen Bulls-Tormanntrainer Markus Kerschbaumer kennen, mit dem er auch heute noch bestens befreundet ist. Sohnemann Mack lief zudem zwischen 2016 und 2018 in der RB Akademie in Liefering auf. Sowohl die Eisbullen als auch Stewart selbst wollten sich jedoch nicht zu einer möglichen Zusammenarbeit äußern. Am Umbau des gescheiterten Kaders wird ebenfalls gewerkelt. Cole Krygier, Devante Stephens und auch der in Villach gehandelte Connor Corcoran kassierten den Laufpass. Besonders letztgenanntes Duo konnte bei den Eisbullen nur selten überzeugen.