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Der Neue soll jünger sein, aber Erfahrung haben

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.04.2026 14:30
Mike Stewart könnte bei den Eisbullen ein Kandidat sein.
Mike Stewart könnte bei den Eisbullen ein Kandidat sein.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Auch knapp drei Wochen nach der Trennung von Cheftrainer Manny Viveiros ist der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger auf der Trainerbank. Nun soll es einen neuen Kandidaten geben.

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„Wir haben eine Shortlist erarbeitet. Bei uns liegen einige Trainer auf dem Tisch, die passen könnten. Jetzt schauen wir, welcher dieser Trainer zum von uns ausgearbeiteten Trainerprofil am besten passt“, schilderte Eisbullen-Manager Helmut Schlögl gegenüber der „Krone“ den Stand der Dinge.

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Er soll schon etwas jünger sein, aber Erfahrung haben. Wir wollen einen Trainer, der noch wo hin will.

Helmut SCHLÖGL, Manager EC Red Bull Salzburg

Bild: GEPA

Wie das spezielle Trainerprofil aussieht, wollte der Tiroler nicht preisgeben. Allerdings: „Er soll schon etwas jünger sein, aber Erfahrung haben. Wir wollen einen Trainer, der noch wo hin will“, ist Schlögl überzeugt. Ein weiterer Trainerkandidat, der auf den erfolglosen Manny Viveiros folgen könnte, soll Mike Stewart sein. Der 53-jährige Austro-Kanadier trainierte in den vergangenen knapp fünf Spielzeiten die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und wurde in der VW-Stadt erst im März entlassen. Zuvor lauteten seine Stationen Köln, Augsburg, Bremerhaven und Villach.

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Hat Max Gildon schon in Salzburg unterschrieben?
Hat Max Gildon schon in Salzburg unterschrieben?(Bild: GEPA)

Die Bulls müssen somit an ihrer Defensive schrauben und sollen auch schon fündig geworden sein. Denn stimmen die Gerüchte aus Südtirol, steht Abwehr-Ass Max Gildon (26) vor einem Abschied aus Bozen. Demnach könnte er bereits einen Vertrag beim einstigen Serienmeister unterzeichnet haben. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Offensivverteidiger aus den USA starke 41 Scorerpunkte für die Füchse aus Südtirol.

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