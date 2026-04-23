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Fußball-Höhepunkt

Public Viewing für WM kommt zur Red Bull Arena

Salzburg
23.04.2026 06:00
Während der Fußball-WM im Juni und Juli soll es bei der Red Bull Arena ein Public Viewing geben.
Während der Fußball-WM im Juni und Juli soll es bei der Red Bull Arena ein Public Viewing geben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die Stadt Salzburg will wichtige Spiele des Fußball-Großereignisses im Juni und Juli gemeinsam mit dem Fußballklub beim Stadion in Kleßheim zeigen. Welche Spiele aus den USA, Kanada und Mexiko genau gezeigt werden, steht allerdings noch nicht fest.

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Knapp 50 Tage sind es noch bis zum Anpfiff der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Erstmals seit 28 Jahren ist auch Österreich beim Großereignis dabei. Damit stellt sich die Frage, ob die WM-Spiele der Österreicher auch öffentlich gezeigt werden.

Bei der EM vor zwei Jahren gab es ein Public Viewing beim SAK-Platz, bei der letzten WM-Teilnahme vor 28 Jahren wurde erstmals eine Leinwand am Kapitelplatz aufgestellt. Heuer wird es noch einmal anders kommen. Die Stadt ist gerade in finalen Abstimmungen mit Red Bull. Diesmal soll das Public Viewing in Kooperation mit dem Fußballklub bei der Red Bull Arena in Kleßheim stattfinden.

Während der Fußball-WM im Juni und Juli soll es bei der Red Bull Arena ein Public Viewing geben.
Während der Fußball-WM im Juni und Juli soll es bei der Red Bull Arena ein Public Viewing geben.(Bild: Andreas Tröster)

In der Vorrunde nur ein Österreich-Spiel zu sehen
Allerdings sollen nur ausgewählte Spiele gezeigt werden: Das sind die Österreich-Spiele, die nicht zu nachtschlafener Zeit starten, also das Match gegen Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr. Die anderen beiden Vorrundenspiele starten um 4 und 6 Uhr früh.

Schafft Österreich den Aufstieg, steht noch nicht fest, zu welcher Tageszeit gespielt wird. Auch Begegnungen anderer Nationen könnten gezeigt werden, womöglich aber erst nach der Vorrunde. Die Zahl der attraktiven Spiele in der ersten WM-Phase ist sehr überschaubar. Die frühesten Matches beginnen dazu um 18 Uhr, rund die Hälfte der Spiele startet um oder nach Mitternacht. Anstoß für die Halbfinali und das Finale ist um 21 Uhr.

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