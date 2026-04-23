Public Viewing für WM kommt zur Red Bull Arena

Schafft Österreich den Aufstieg, steht noch nicht fest, zu welcher Tageszeit gespielt wird. Auch Begegnungen anderer Nationen könnten gezeigt werden, womöglich aber erst nach der Vorrunde. Die Zahl der attraktiven Spiele in der ersten WM-Phase ist sehr überschaubar. Die frühesten Matches beginnen dazu um 18 Uhr, rund die Hälfte der Spiele startet um oder nach Mitternacht. Anstoß für die Halbfinali und das Finale ist um 21 Uhr.