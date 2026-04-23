Anzeige gegen Halleiner Automatensalon eingebracht

Sex-Spielzeug, Lachgas, Alkohol, Tabakwaren oder E-Zigaretten findet man in immer mehr Automaten-Shops im Land. In Oberndorf geht Bürgermeister Georg Djundja per Verordnung dagegen vor. Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) will in Wien Druck über den Städtebund machen. „Wir wollen erreichen, dass die Bundesregierung ein Gesetz erlässt, das das Sortiment beschränkt. Es kann nicht sein, dass Sexspielzeug, Lachgas und Nikotinprodukte in solchen Shops verkauft werden oder man Alkohol rund um die Uhr bekommt.“ Lokale und Geschäfte hätten eine Sperrstunde, diese Kioske nicht.