Kinder kommen im alten Gerichtsgebäude unter

Laufende Investitionen in die eigenen Gebäude ersparen der Flachgauer Gemeinde Thalgau derzeit neue Baumaßnahmen. Man muss nur kreativ in der Nutzung sein: Im ehemaligen Bezirksgericht wird der Hort erweitert. Das schont in wirtschaftlich angespannten Zeiten die Gemeindekasse.
„Die Gemeinden müssen sich etwas leisten können, sonst wird es wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierig“, ist Bürgermeister Johann Grubinger überzeugt. Das müssten aber nicht immer große Projekte sein. In Thalgau wird heuer intensiv geplant. „Jeder Euro, der im Vorfeld investiert wird, den spart man sich hinterher.“
Wichtig sei, Gemeindegebäude vielfältig zu nutzen. Die Substanz dieser sei gut und die Lage rund um Schule und neuen Kindergarten optimal. „Wir denken jetzt an, sinnvolle Rochaden zu machen“, so der Ortschef.
Im Zentrum steht dabei das ehemalige Bezirksgericht. Diese Infrastruktur vor Ort habe man zwar verloren, das Gebäude selbst biete aber eine Riesenchance: „Das ist ein großes öffentliches Areal, mit dem man gut arbeiten kann.“
Als nach der Corona-Pandemie gleich 25 Kinder auf einmal geboren wurden, schuf die Gemeinde im Bezirksgericht „recht schnell“ ausreichende Kindergartenplätze. Nun soll dort neben dem bestehenden Kulturzentrum der Hort – und damit die Nachmittagsbetreuung – ausgebaut werden. Die dadurch nötigen Mittagessen werden künftig in der Küche des örtlichen Seniorenwohnheims zubereitet.
Darüber hinaus stehen heuer Sanierungen und Modernisierungen an. Öffentliche Gebäude bekommen etwa eine zeitgemäße Beleuchtung. „Alleine im Seniorenwohnheim sind bei 60 Zimmern dafür ca. 300.000 Euro nötig“, erzählt Grubinger.
Heuer noch baut die Gemeinde mit EU-Förderungen einen Gesundheits- und Fitnessweg mit drei Stationen. Fußläufig erreichbar ist auch das Schwimmbad, das unter anderem ein beheiztes Becken hat. „Unsere Kinder lernen dort schwimmen“, so der Ortschef. Den jährlichen Abgang durch den Betrieb sei das absolut wert.
Stolz ist man in der Gemeinde auch auf ein besonderes Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde Thalgau zum Markt. Gefeiert wird Ende Mai.
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