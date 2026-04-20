Kinder kommen im alten Gerichtsgebäude unter

Als nach der Corona-Pandemie gleich 25 Kinder auf einmal geboren wurden, schuf die Gemeinde im Bezirksgericht „recht schnell“ ausreichende Kindergartenplätze. Nun soll dort neben dem bestehenden Kulturzentrum der Hort – und damit die Nachmittagsbetreuung – ausgebaut werden. Die dadurch nötigen Mittagessen werden künftig in der Küche des örtlichen Seniorenwohnheims zubereitet.