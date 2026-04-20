Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Kinder kommen im alten Gerichtsgebäude unter

Salzburg
20.04.2026 10:00
Thalgau plant eine neue Nutzung für das alte Bezirksgericht. Künftig sollen dort Kinder betreut ...
Thalgau plant eine neue Nutzung für das alte Bezirksgericht. Künftig sollen dort Kinder betreut werden.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Laufende Investitionen in die eigenen Gebäude ersparen der Flachgauer Gemeinde Thalgau derzeit neue Baumaßnahmen. Man muss nur kreativ in der Nutzung sein: Im ehemaligen Bezirksgericht wird der Hort erweitert. Das schont in wirtschaftlich angespannten Zeiten die Gemeindekasse. 

0 Kommentare

„Die Gemeinden müssen sich etwas leisten können, sonst wird es wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierig“, ist Bürgermeister Johann Grubinger überzeugt. Das müssten aber nicht immer große Projekte sein. In Thalgau wird heuer intensiv geplant. „Jeder Euro, der im Vorfeld investiert wird, den spart man sich hinterher.“

Wichtig sei, Gemeindegebäude vielfältig zu nutzen. Die Substanz dieser sei gut und die Lage rund um Schule und neuen Kindergarten optimal. „Wir denken jetzt an, sinnvolle Rochaden zu machen“, so der Ortschef.

Bürgermeister Johann Grubinger
Bürgermeister Johann Grubinger(Bild: Markus Tschepp)

Im Zentrum steht dabei das ehemalige Bezirksgericht. Diese Infrastruktur vor Ort habe man zwar verloren, das Gebäude selbst biete aber eine Riesenchance: „Das ist ein großes öffentliches Areal, mit dem man gut arbeiten kann.“

Als nach der Corona-Pandemie gleich 25 Kinder auf einmal geboren wurden, schuf die Gemeinde im Bezirksgericht „recht schnell“ ausreichende Kindergartenplätze. Nun soll dort neben dem bestehenden Kulturzentrum der Hort – und damit die Nachmittagsbetreuung – ausgebaut werden. Die dadurch nötigen Mittagessen werden künftig in der Küche des örtlichen Seniorenwohnheims zubereitet.

Darüber hinaus stehen heuer Sanierungen und Modernisierungen an. Öffentliche Gebäude bekommen etwa eine zeitgemäße Beleuchtung. „Alleine im Seniorenwohnheim sind bei 60 Zimmern dafür ca. 300.000 Euro nötig“, erzählt Grubinger.

Vor 50 Jahren wurde Thalgau zum Markt erhoben. Die Sessel im Sitzungssaal der Gemeinde stammen ...
Vor 50 Jahren wurde Thalgau zum Markt erhoben. Die Sessel im Sitzungssaal der Gemeinde stammen noch aus 1976.(Bild: Markus Tschepp)

Heuer noch baut die Gemeinde mit EU-Förderungen einen Gesundheits- und Fitnessweg mit drei Stationen. Fußläufig erreichbar ist auch das Schwimmbad, das unter anderem ein beheiztes Becken hat. „Unsere Kinder lernen dort schwimmen“, so der Ortschef. Den jährlichen Abgang durch den Betrieb sei das absolut wert.

Lesen Sie auch:
Alexander Ebner hält die Strecke in den Ortsteil Wald ohne Radweg für lebensgefährlich.
„Krone“-Gemeindeserie
Faistenau fördert Bewegung und setzt auf Radwege
17.04.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Nach 33 Jahren: Bürgermeister denkt ans Aufhören
18.04.2026
„Krone hilft“
Nach Schicksalsschlag: Leser spendeten 16.130 Euro
19.04.2026

Stolz ist man in der Gemeinde auch auf ein besonderes Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde Thalgau zum Markt. Gefeiert wird Ende Mai.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.04.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Wal hängt wieder fest
„Megastress“: Retter kämpfen um „Timmy“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
237.911 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
203.848 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
147.839 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1047 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1041 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
739 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf