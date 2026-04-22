Sattelzug war um mehr als acht Tonnen überladen

Weit über die Ladefläche eines Lkw ragten gleich zwei Baumstämme hinaus. Das Gespann war dadurch trotz Sonderregelungen für den Rundholztransport wesentlich zu lang. Doch damit nicht genug: Der voll beladene Sattelzug war auch wesentlich zu schwer.
Insgesamt brachte das Gespann satte 52.080 Kilo auf die Waage. Für Holztransporte gilt hier ein maximales Gewicht von 44 Tonnen – sofern sie sich innerhalb von 100 Kilometern ihrer Ladestelle befinden. Zudem ragten zwei Baumstämme gleich 5,5 Meter weit nach hinten hinaus.
Auch ein zweiter Sattelzug wurde gestern in Golling von der Polizei gestoppt. Dieser war mit 17,42 Metern ebenfalls länger als erlaubt. Zudem fehlte eine Genehmigung für den Sondertransport. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.
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