Rotlicht übersehen: Zwei Pkw krachten zusammen

Ein 33-jähriger Italiener wollte in der Stadt Salzburg an der Kreuzung Linzer Bundesstraße/Sterneckstraße trotz roter Ampel links abbiegen. Als er den Fehler bemerkte und sein Fahrzeug noch im Kreuzungsbereich anhielt, prallte ein 30-jähriger Syrer mit, der mit seinem Pkw geradeaus unterwegs war, in das Auto.