Rotlicht übersehen: Zwei Pkw krachten zusammen

Ein Rotlichtverstoß hat am Mittwochabend in Salzburg zu einem schweren Kreuzungsunfall geführt: An der Linzer Bundesstraße kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Sterneckstraße. Ein Beifahrer wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Ein 33-jähriger Italiener wollte in der Stadt Salzburg an der Kreuzung Linzer Bundesstraße/Sterneckstraße trotz roter Ampel links abbiegen. Als er den Fehler bemerkte und sein Fahrzeug noch im Kreuzungsbereich anhielt, prallte ein 30-jähriger Syrer mit, der mit seinem Pkw geradeaus unterwegs war, in das Auto.
Der Beifahrer im Wagen des Syrers wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Uniklinikum Salzburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
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