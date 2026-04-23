12-Jähriger stürzte mit getuntem E-Scooter

Ein 12-jähriger Salzburger ist am Mittwochabend auf der Kaipromenade mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Der Bub überschlug sich nach einer Bremsung auf dem Radweg und wurde verletzt ins Spital gebracht. Bei einer Kontrolle stellte sich später heraus: Das Fahrzeug erreichte bis zu 39 km/h.