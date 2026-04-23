12-Jähriger stürzte mit getuntem E-Scooter

Ein 12-jähriger Salzburger ist am Mittwochabend auf der Kaipromenade mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Der Bub überschlug sich nach einer Bremsung auf dem Radweg und wurde verletzt ins Spital gebracht. Bei einer Kontrolle stellte sich später heraus: Das Fahrzeug erreichte bis zu 39 km/h.
Ein 12-jähriger Salzburger hat sich am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Kaipromenade verletzt. Der Schüler war kurz vor 20 Uhr mit einem E-Scooter am Radweg unterwegs, als er zu Sturz kam.
Nach Angaben der Polizei wollte ein 25-jähriger Mann den Radweg überqueren. Der Bub leitete eine starke Bremsung ein, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich.
Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Bei einer technischen Überprüfung zeigte sich anschließend, dass der verwendete E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 39 km/h erreichen kann. Gegen die Erziehungsberechtigten wird deshalb Anzeige wegen Beihilfe zu einer Verwaltungsübertretung erstattet.
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