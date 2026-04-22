140 gestohlene Gegenstände und Drogen im Stofftier

Der versuchte Diebstahl aus dem Wohnhaus in Bad Hofgastein schlug für die Täter hohe Wellen. Die beiden Kriminellen flüchteten zwar mit einem Pkw konnten aber kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Die beiden Täter, ein 31-jähriger und ein 38-jähriger Tscheche, konnten festgenommen werden.