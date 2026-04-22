140 gestohlene Gegenstände und Drogen im Stofftier

Am Dienstag konnte die Polizei zwei Tschechen nach einem versuchten Diebstahl in Bad Hofgastein in Salzburg auf der Flucht stoppen. Die Beamten fanden bei den beiden mehr als 140 weitere Gegenstände und Drogen – in einem Stofftier versteckt.
Der versuchte Diebstahl aus dem Wohnhaus in Bad Hofgastein schlug für die Täter hohe Wellen. Die beiden Kriminellen flüchteten zwar mit einem Pkw konnten aber kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Die beiden Täter, ein 31-jähriger und ein 38-jähriger Tscheche, konnten festgenommen werden.
In ihrem Fahrzeug konnten die Beamten weiteres Diebesgut entdecken: Ínsgesamt waren dort 140 verschiedene, originalverpackte Artikel, wie etwa Lebensmittel, Kleidung oder Elektro-Kleingeräte, abgelegt. Sie wurden von den Polizei sichergestellt.
Mithilfe eines Polizeidiensthundes wurden außerdem geringe Mengen Crystal Meth und Cannabis sichergestellt, die in einem Stofftier versteckt waren. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den vorangegangenen Tatorten, laufen.
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