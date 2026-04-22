Häuser waren 2025 in Salzburg teurer als in Tirol

Spitzenreiter bei den Preisen im Bundesland ist die Stadt Salzburg. Dennoch wurden Einfamilienhäuser hier im Vergleich zu 2024 um 20,7 Prozent billiger. Im Schnitt sind hier aber noch immer 979.049 Euro nötig. Auch im Flachgau ging es mit den Preisen nach unten. Dort müssen künftige Hausbesitzer 620.861 Euro hinblättern, was immerhin einem Minus von 7,1 Prozent entspricht.