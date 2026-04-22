Stadt steckt 1,25 Millionen Euro in Tageszentren

Tief in die eigenen Taschen greift die Stadt Salzburg heuer für zwei Senioren-Tageszentren. Sie stellt hier im Budget insgesamt 1,25 Millionen Euro für den Betrieb an den Standorten in Aigen und Gnigl bereit.
Ziel der Tageszentren ist es, pflege- und betreuungsbedürftigen Senioren eine strukturierte Tagesgestaltung zu ermöglichen. Dazu gehören auch soziale Kontakte und gezielte Förderung. Letztere reicht von kognitiven und kreativen Aktivitäten über medizinische Betreuung bis hin zu therapeutischen Angeboten.
Die Tageszentren sollen älteren Menschen möglichst lange ermöglichen, daheim zu wohnen. Zudem entlasten sie pflegende Angehörige. Hohe Auslastungszahlen zeigen, wie groß hier der Bedarf ist.
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