Von unschätzbarem Wert: Wie Mini-Museen ticken

Von den Schwierigkeiten, Freiwillige zu gewinnen

„Es wird leider immer schwieriger, Freiwillige zu finden. Die Leute haben keine Zeit mehr“, konstatieren die Felkels. Das Jenbacher Museum sei mittlerweile eines von wenigen im Land, das ohne angestellte Mitarbeiter auskomme. Dafür braucht es umso mehr Engagement von den Mitgliedern des Museumsvereins. Da wird so mancher Familienurlaub zur Forschungsreise in andere Museumshochburgen, auf Flohmärkte, zu Privatsammlern. Hobbyhistoriker, die locker den Doktor in Geschichte machen könnten. Das weiß auch der Obmann des Museumsvereins, Wolfgang Meixner. Er ist selbst vom Fach.